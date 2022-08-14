14 августа 2022

Челябинского депутата Госдумы спасли в кремлевской больнице

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Валерий Гартунг возвращается в большую политику, покинув ЦКБ (фото из архива) Фото:

Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг выписался из ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» управления делами Президента РФ (ЦКБ). Об этом сообщил 15 августа он сам.

«Друзья, сегодня меня выписали из больницы! Болезнь повержена, впереди — реабилитация и работа! Вирус оказался очень коварным, но мы и не с такими справлялись!» — написал Гартунг на своей странице в соцсети.

Также он поблагодарил всех, кто поддерживал его добрыми пожеланиями. О госпитализации народный избранник рассказал 8 августа. О названии своего недуга он умолчал, оговорившись лишь, что это не коронавирус.

Гартунг представляет в федеральном парламенте партию «Справедливая Росси». Он считается одним из патриархов челябинской политики, избираясь в Госдуму с 1990-х годов.

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Депутат Госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг выписался из ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой» управления делами Президента РФ (ЦКБ). Об этом сообщил 15 августа он сам. «Друзья, сегодня меня выписали из больницы! Болезнь повержена, впереди — реабилитация и работа! Вирус оказался очень коварным, но мы и не с такими справлялись!» — написал Гартунг на своей странице в соцсети. Также он поблагодарил всех, кто поддерживал его добрыми пожеланиями. О госпитализации народный избранник рассказал 8 августа. О названии своего недуга он умолчал, оговорившись лишь, что это не коронавирус. Гартунг представляет в федеральном парламенте партию «Справедливая Росси». Он считается одним из патриархов челябинской политики, избираясь в Госдуму с 1990-х годов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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