Психолог назвала три главные ошибки при знакомстве в интернете

16 августа 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

На сайтах знакомств очень важно правильно составить анкету, считает Маргарита Дворкина Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Три главные ошибки, которые совершают желающие найти пару на сайтах знакомств, — неверное составление анкеты, слишком быстрая реакция на предлагаемое свидание и не четкие цели в поисках кандидата. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Основные ошибки, это, во-первых, неверно составленная анкета — фото, текст. То есть неправильное самопредъявление себя в интернете. Например, когда женщина размещает фото в купальнике, в откровенном бикини, а потом говорит, что на сайтах одни извращенцы, потому что ей предлагают темы 18+, то тут как бы извините, как уж вы себя презентовали. Или пишут в анкете: „извращенцы прочь“, „нищие мимо“, это не формирует представление о вас, как о благостном человеке. И таким образом можно просто распугать хороших людей. Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание, кто вам нужен», — перечислила Маргарита Дворкина. Психолог объяснила, что слишком быстрые встречи после знакомства в интернете могут привести к общему разочарованию. «Если без разбора ходить на какие-то встречи с сайтов знакомств, то можно очень быстро разочароваться. Такие люди потом говорят, что в интернете одни безумцы и извращенцы, и я больше не пойду. То есть плохой отбор и фильтр ухудшает качество результата», — подчеркнула Дворкина. Собеседник агентства добавила, что четкое понимания целей знакомств избавляет от встреч с нежелательными кандидатами. «Необходимо правильное понимание, кто вам нужен, для каких целей, есть ли хотя бы какие-то знаки личности, которые указывают на то, что это подходящий человек. Ведь задачи могут быть абсолютно разными: какой-то легкий роман или что-то более серьезное. И далее нужно смотреть, что люди пишут, говорят. Например, если с первого слова от человека идет мат, оскорбления, унижения, то не нужно стоить надежд, что дальше будет что-то лучше. Человек сразу показывает свои качества и стоит этому проверить, послушать, пролистнуть и пройти дальше», — подытожила она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Три главные ошибки, которые совершают желающие найти пару на сайтах знакомств, — неверное составление анкеты, слишком быстрая реакция на предлагаемое свидание и не четкие цели в поисках кандидата. Об этом в беседе с URA.RU рассказала клинический психолог, член Российского психологического общества Маргарита Дворкина. «Основные ошибки, это, во-первых, неверно составленная анкета — фото, текст. То есть неправильное самопредъявление себя в интернете. Например, когда женщина размещает фото в купальнике, в откровенном бикини, а потом говорит, что на сайтах одни извращенцы, потому что ей предлагают темы 18+, то тут как бы извините, как уж вы себя презентовали. Или пишут в анкете: „извращенцы прочь“, „нищие мимо“, это не формирует представление о вас, как о благостном человеке. И таким образом можно просто распугать хороших людей. Во-вторых, слишком быстрая встреча. И в-третьих, неправильное понимание, кто вам нужен», — перечислила Маргарита Дворкина. Психолог объяснила, что слишком быстрые встречи после знакомства в интернете могут привести к общему разочарованию. «Если без разбора ходить на какие-то встречи с сайтов знакомств, то можно очень быстро разочароваться. Такие люди потом говорят, что в интернете одни безумцы и извращенцы, и я больше не пойду. То есть плохой отбор и фильтр ухудшает качество результата», — подчеркнула Дворкина. Собеседник агентства добавила, что четкое понимания целей знакомств избавляет от встреч с нежелательными кандидатами. «Необходимо правильное понимание, кто вам нужен, для каких целей, есть ли хотя бы какие-то знаки личности, которые указывают на то, что это подходящий человек. Ведь задачи могут быть абсолютно разными: какой-то легкий роман или что-то более серьезное. И далее нужно смотреть, что люди пишут, говорят. Например, если с первого слова от человека идет мат, оскорбления, унижения, то не нужно стоить надежд, что дальше будет что-то лучше. Человек сразу показывает свои качества и стоит этому проверить, послушать, пролистнуть и пройти дальше», — подытожила она.