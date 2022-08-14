Курганец угнал авто и врезался в забор после погони полиции

Подозреваемый в угоне авто отказался останавливаться по требованию сотрудника ДПС, за ним устроили погоню Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане сотрудники ДПС задержали водителя, угнавшего авто у своей знакомой в селе Белозерское. Во время погони мужчина врезался на машине в забор. Об этом говорится на сайте управления МВД России по Курганской области.

«Накануне жительница села Белозерское обратилась полицию на угон автомобиля Lada Vesta. Девушка сообщила, что ее родственник сел в машину, где был оставлен ключ зажигания, и уехал в неизвестном направлении», — указано в отчете.

Позже подозрительное авто заметили сотрудники ДПС в Кургане. Водитель отказался останавливаться по требованию полицейских и попытался скрыться от преследования. Но мужчина не справился с управлением и наехал на забор. «Установлено, что за рулем находился 40-летний ранее судимый житель Белозерского района. Он управлял машиной без документов. Подозреваемый признался в угоне, его доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщают в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ — неправомерное завладение автомобилем. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет. В том числе подозреваемого привлекают к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на опьянение и управление транспортом без документов. До этого мужчина был лишен водительских прав за нетрезвую езду.

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