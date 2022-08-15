В Челябинске на участке улиц Северо-Крымской, Труда и Энгельса в ближайшее время выделят отдельную полосу для общественного транспорта. Как сообщил 15 августа во время пресс-конференции замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров, протяженность участка составит 3,8 километров.
«В 2022—2023 годах планируется отделить для общественного транспорта около 40 километров дорог. По результатам внедрения мы проверим эффективность и примем дальнейшее решение», — сообщил в ходе конференции ИД «Гранада Пресс» Егоров.
Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что сегодня согласованы семь участков автомобильных дорог, на которых отделят полосы для общественного транспорта. Чтобы отделить полосу на одном участке, потребуется около 1 млн 200 тысяч рублей. Однако, на некоторых дорогах потребуется проводить переустройство, а значит и сумма увеличится.
Подобные мероприятия проводятся в рамках транспортной реформы. Ежегодно в городе меняют общественный транспорт. Так в город должно поступить 259 новых автобусов, до конца следующего года привезут 168 новых троллейбусов.
В августе для общественного транспорта отделят около 4 километров дорог
Фото: пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
В Челябинске на участке улиц Северо-Крымской, Труда и Энгельса в ближайшее время выделят отдельную полосу для общественного транспорта. Как сообщил 15 августа во время пресс-конференции замминистра дорожного хозяйства Александр Егоров, протяженность участка составит 3,8 километров. «В 2022—2023 годах планируется отделить для общественного транспорта около 40 километров дорог. По результатам внедрения мы проверим эффективность и примем дальнейшее решение», — сообщил в ходе конференции ИД «Гранада Пресс» Егоров. Вице-мэр по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов отметил, что сегодня согласованы семь участков автомобильных дорог, на которых отделят полосы для общественного транспорта. Чтобы отделить полосу на одном участке, потребуется около 1 млн 200 тысяч рублей. Однако, на некоторых дорогах потребуется проводить переустройство, а значит и сумма увеличится. Подобные мероприятия проводятся в рамках транспортной реформы. Ежегодно в городе меняют общественный транспорт. Так в город должно поступить 259 новых автобусов, до конца следующего года привезут 168 новых троллейбусов.