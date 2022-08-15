Челябинцы показали новый гироскоп для судов и танков

Модуль «НПО «Электромашины» может использоваться на танках, кораблях и другой технике Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Компания «НПО „Электромашина“» из Челябинска представила в Москве на форуме «Армия-2022» гироскопическую систему. Как сообщается, гироскоп обеспечивает стабилизацию в двух плоскостях, а в морском исполнении — в трех.

Гироскопической системой снабжен стабилизированный дистанционно управляемый боевой модуль «Охотник». ТАСС со ссылкой на сотрудников АО «НПО „Электромашина“» из концерна «Уралвагонзавод» (госкорпорация «Ростех») сообщил, что модуль может диагностировать исправность системы. Продукция оснащена дневной камерой, дальномером, тепловизором и автоматом сопровождения цели.

«Охотник» предназначен для гусеничной и колесной военной техники — в качестве самостоятельной либо вспомогательной единицы. Модуль может работать на морских и речных кораблях, десантных катерах, башнях укрепрайонов и пропускных пунктах войск. Первоначально модуль продемонстрировали четыре года назад на форуме «Армия-2018».