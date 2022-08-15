Вредный жук уничтожает леса на шести территориях Пермского края

Жук уничтожает преимущественно пихту Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Присутствие вредного жука — уссурийского полиграфа — обнаружено на территории шести лесничеств Прикамья. В июле признаки поражения деревьев были зафиксированы только на двух территориях. Об этом сообщили в пресс-службе министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края.

«В настоящее время по результатам оперативного мониторинга на территории Добрянского, Закамского, Лысьвенского, Пермского, Чайковского и Чусовского лесничеств выявлены признаки повреждения деревьев карантинным вредителем (усыхание сибирской пихты). Поражено 134 участка общей площадью 625,9 га», — сообщили в министерстве.

Для сравнения, лесные пожары в Пермском крае за лето уничтожили леса в 2,5 раза меньше, чем вредный жук. Впервые уссурийского полиграфа на территории Пермского края обнаружили в июле. Площадь поражения тогда составила 3,8 га лесов. Управление Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республики и Пермскому краю установило карантинные фитосанитарные зоны на площади 1,7 тысяч га.

Сейчас управление по экологии и природопользованию администрации Перми обследует городские леса. Площадь поврежденных насаждений уссурийским полиграфом уточняется.

Ранее URA.RU рассказывало подробнее о самом вредителе. Из-за этого жука ранее обсуждалось введение режима ЧС в регионе.