В Пермском крае борются с опасным вредителем, уничтожающим леса

Прикамские леса оказались под угрозой из-за маленького насекомого Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Прикамье было обнаружено опасное насекомое, повреждающее деревья в лесных массивах. Этот вид жука-короеда носит название «уссурийский полиграф», передают региональные СМИ. Из-за этого ранее обсуждалось введение режима ЧС в регионе.

«Он повреждает деревья, из-за чего пихты и ели в Пермском районе и Добрянском округе массово краснеют и засыхают от повреждений. Площадь очагов распространения — 3,8 гектара. В целях предотвращения распространения „уссурийский полиграф“ на территории установлены карантинные зоны общей площадью 1,7 тысячи гектаров», — написано на сайте «59.RU».

Согласно имеющейся информации, насекомое имеет небольшой размер до 3,3 миллиметра. Взрослые особи и личинки «полиграфа» прогрызают ходы под корой ослабленных деревьев. Как правило, страдает сибирская пихта. Вместе с вредителями распространяется фитопатогенный гриб, в результате окраска дерева меняется на ярко-красную.

Известно, что первичный ареал (естественный — прим. URA.RU) обитания насекомого — Дальний Восток, Северо-Восточный Китай, Корея и Япония. В России он отмечен в таких регионах как Хабаровский, Приморский край, остров Сахалин, Курильские острова. Вместе с древесным материалом он был завезен в европейскую часть России и Южную Сибирь. Для Прикамья он не является типичным паразитом.

URA.RU писало ранее, что в минприроды Пермского края опубликовали план борьбы с «уссурийским полиграфам». Власти намеревались до 19 августа подготовить список всех участков, где произрастает пихта и мониторить их состояние до 1 августа будущего года. Также при министерстве планировали создать рабочую группу, которая займется детальной проработкой вопроса. Кроме того, агентство сообщало, что из Прикамья пытались вывезти древесину, которая была заражена карантинным жуком. По результатам лабораторной экспертизы, одна из личинок была идентифицирована, как карантинный вид усачей рода Monochamus.