Протестующие пришли к американскому посольству в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Москве у посольств США и Великобритании проходит акция протеста против использования запрещенных мин «Лепесток» украинской армией. Об этом сообщил телеведущий Владимир Соловьев.

«У посольств США и Великобритании на площадях ДНР и ЛНР проходит акция против применения запрещенных снарядов, начиненных минами ПФМ-1 „Лепесток“, которые украинские националисты разбрасывают на улицах Донбасса. Россияне хотят привлечь внимание коллективного Запада к проблеме», — написал Соловьев в своем telegram-канале. Соловьев отметил, что Украина в 2015 году обязалась соблюдать Конвенцию о запрещении использования, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, а также Женевскую конвенцию о запрещении применения мин.

Ранее в ДНР сообщили, что от мин «Лепесток» пострадали 40 мирных граждан республики, пишет Nation News. Повреждения от них «очень страшные», потому что эти мины не убивают людей, а калечат их, заявил в разговоре с URA.RU замдиректора центра травматологии в Донецке Вадим Оноприенко. По его словам, в момент контакта происходит травматический отрыв стопы, из-за чего некоторым пострадавшим сделали ампутацию. Генсекретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на это и заявил, что в любом конфликте нужно избегать действий, которые угрожают мирным жителям, передает Life .

Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля и проходит для демилитаризации и денацификации Украины, а также для помощи жителям Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Страны Запада поддерживают Украину в этом конфликте.