Травматолог в Донецке ужаснулся последствиями взрывов «Лепестков»

10 августа 2022 в 19:17 Размер текста - 17 +

По словам Оноприенко, каждому второму пострадавшему приходится проводить ампутацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ВСУ намеренно обстреливает жилые районы, где нет военных, чтобы «кошмарить мирное население» и делать из них инвалидов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замдиректора центра травматологии в Донецке Вадим Оноприенко. «С обстрелом жилых кварталов к нам мирное население поступает ежедневно. Честно я не могу понять, для чего это делается. Наверно для того, чтобы кошмарить мирное население. С военной точки зрения, мины „Лепесток“ очень опасны, они используются против мирного населения. Зачем это делается, я понять не могу. Здравого смысла не хватает даже объяснить. Зачем жилые кварталы засыпать „Лепестками“, где нет военных», — рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU Оноприенко. Он отметил, что повреждения от взрывов «очень страшные», так как эта мина предназначена не убивать, а калечить людей. По словам Оноприенко, в момент контакта происходит травматический отрыв стопы. Травматолог добавил, что из двенадцати поступивших людей шестерым пришлось делать ампутацию. Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что у ВСУ находятся на вооружении около 90 ракет «Ураган», оборудованных запрещенными минами «Лепесток». Ими украинские военные проводят дистанционное минирование Донецка и Макеевки.

ВСУ намеренно обстреливает жилые районы, где нет военных, чтобы «кошмарить мирное население» и делать из них инвалидов. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал замдиректора центра травматологии в Донецке Вадим Оноприенко. «С обстрелом жилых кварталов к нам мирное население поступает ежедневно. Честно я не могу понять, для чего это делается. Наверно для того, чтобы кошмарить мирное население. С военной точки зрения, мины „Лепесток“ очень опасны, они используются против мирного населения. Зачем это делается, я понять не могу. Здравого смысла не хватает даже объяснить. Зачем жилые кварталы засыпать „Лепестками“, где нет военных», — рассказал в беседе с корреспондентом URA.RU Оноприенко. Он отметил, что повреждения от взрывов «очень страшные», так как эта мина предназначена не убивать, а калечить людей. По словам Оноприенко, в момент контакта происходит травматический отрыв стопы. Травматолог добавил, что из двенадцати поступивших людей шестерым пришлось делать ампутацию. Ранее официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что у ВСУ находятся на вооружении около 90 ракет «Ураган», оборудованных запрещенными минами «Лепесток». Ими украинские военные проводят дистанционное минирование Донецка и Макеевки.