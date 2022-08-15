На ТНТ стартует новый сезон пермского сериала «Реальные пацаны»

Зрители увидят всех любимых героев Фото: Предоставлено телеканалом ТНТ

На канале ТНТ 29 августа состоится премьера нового сезона популярного сериала с пермскими актерами «Реальные пацаны». Подробности о сюжете и месте съемок появились в СМИ.

«Съемки новых серий проходили в Перми. После боя за наследство, Колян угодил в тюрьму. Выйдя из-за решетки, он начинает переосмысливать свою жизнь на страницах автобиографии под названием „Последний реальный пацан“. Для этого он заезжает в ту самую квартиру, где еще 12 лет назад начинал записывать видео о своей жизни», — сообщает издание TV Mag. Лера переоценит свои отношения с Колей, Вован столкнется с постродовой депрессией, Иваныч включится в губернаторскую гонку, а Машка уйдет от Эдика.

В сериале появится весь «золотой состав» актеров, известный с первой серии. Часть съемок прошла в Перми во дворе «Дома грузчиков», где расположена старая квартира Коляна. Режиссер нового сезона — Жанна Кадникова.

Ранее URA.RU сообщало, что актер «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, известный зрителям по роли Вована, исполнил песню «Зацени» под аккомпанемент симфонического оркестра у Большого театра в Москве. Музыканты и актер во время исполнения были одеты в спортивные костюмы известного мирового бренда.