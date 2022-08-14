В Ханты-Мансийске жители украли газон с могилы

Неизвестные жители Ханты-Мансийска украли с могилы городского кладбища зеленый настил. Об этом рассказала местная жительница Анастасия Волокитина в соцсетях.
«На городском кладбище случилась кража, украли зеленый газон с могилы. Все это было видно на камерах кладбища. Чем вам помешал газон?» — написала Волокитина в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».
Женщина добавила, что накануне памятник на могиле был сломан бездомным, а сразу после его восстановления произошла кража. «Уже нервы просто сдают. Вот что вам там надо было? Зачем вы пошли туда и начали хозяйничать?», — возмущается Волокитина. По словам женщины, она намерена написать на укравших заявление в полицию, если они не вернут его на место.
Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске трое детей устроили погром на Старом кладбище. Тогда школьники повредили памятник, вырвали цветы и забросали яйцами фотографии усопших.
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