14 августа 2022

В Ханты-Мансийске жители украли газон с могилы

© Служба новостей «URA.RU»
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Кладбище в посёлке Чистопрудное. Курган, кладбище, последствие пожара, сгоревшее кладбище
В Ханты-Мансийске жители украли с могилы зеленый настил Фото:

Неизвестные жители Ханты-Мансийска украли с могилы городского кладбища зеленый настил. Об этом рассказала местная жительница Анастасия Волокитина в соцсетях.

«На городском кладбище случилась кража, украли зеленый газон с могилы. Все это было видно на камерах кладбища. Чем вам помешал газон?» — написала Волокитина в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте».

Женщина добавила, что накануне памятник на могиле был сломан бездомным, а сразу после его восстановления произошла кража. «Уже нервы просто сдают. Вот что вам там надо было? Зачем вы пошли туда и начали хозяйничать?», — возмущается Волокитина. По словам женщины, она намерена написать на укравших заявление в полицию, если они не вернут его на место.

Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске трое детей устроили погром на Старом кладбище. Тогда школьники повредили памятник, вырвали цветы и забросали яйцами фотографии усопших.

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Неизвестные жители Ханты-Мансийска украли с могилы городского кладбища зеленый настил. Об этом рассказала местная жительница Анастасия Волокитина в соцсетях. «На городском кладбище случилась кража, украли зеленый газон с могилы. Все это было видно на камерах кладбища. Чем вам помешал газон?» — написала Волокитина в паблике «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». Женщина добавила, что накануне памятник на могиле был сломан бездомным, а сразу после его восстановления произошла кража. «Уже нервы просто сдают. Вот что вам там надо было? Зачем вы пошли туда и начали хозяйничать?», — возмущается Волокитина. По словам женщины, она намерена написать на укравших заявление в полицию, если они не вернут его на место. Ранее URA.RU писало, что в Нефтеюганске трое детей устроили погром на Старом кладбище. Тогда школьники повредили памятник, вырвали цветы и забросали яйцами фотографии усопших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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