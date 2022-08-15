Пожарные Тюмени и Екатеринбурга сворачивают спецоперацию в ХМАО

15 августа 2022 в 17:19 Размер текста - 17 +

Первым регион покинул водосливной танкер Ил-76 Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России Власти Ханты-Мансийского округа сворачивают спецоперацию по тушению лесных пожаров. В ближайшее время будет снят режим ЧС, а регион покинут спецсилы соседних регионов, в том числе Тюменской и Свердловской областей. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов. «Противопожарный десант с территорий начали вывозить. Для меня важно, чтобы люди быстрее убыли на территории — нужно организовать бесперебойный процесс. Это те, кто работал на землях лесного фонда и тушившие заповедник „Малая Сосьва“. А тушили спецсилы из Хакасии, с Алтая, Тюменской, Свердловской Иркутской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края. Ил-76 в субботу сняли с тушения, он покинул регион. В городе Нягань пожар локализован, но не ликвидирован. Поэтому пока самолеты Бе-200 мы не отпускаем», — сообщил корреспонденту URA.RU Збродов. Чтобы отменить чрезвычайную ситуацию в регионе, правительству остается снять режим ЧС в трех районах: Березовском, Октябрьском и Советском. А также в городе Нягань. На эту процедуру местным властям дается до трех суток.



Ранее URA.RU сообщало, что региональные власти пока затрудняются сказать сколько денег было потрачено на тушение пожаров — идет подсчет. Ясно, что цифра значительно выше запланированного на сезон полумиллиарда. Поскольку из резервного фонда уже был изъят 121 миллион.

Власти Ханты-Мансийского округа сворачивают спецоперацию по тушению лесных пожаров. В ближайшее время будет снят режим ЧС, а регион покинут спецсилы соседних регионов, в том числе Тюменской и Свердловской областей. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов региона Егор Збродов. «Противопожарный десант с территорий начали вывозить. Для меня важно, чтобы люди быстрее убыли на территории — нужно организовать бесперебойный процесс. Это те, кто работал на землях лесного фонда и тушившие заповедник „Малая Сосьва“. А тушили спецсилы из Хакасии, с Алтая, Тюменской, Свердловской Иркутской, Томской, Новосибирской областей и Красноярского края. Ил-76 в субботу сняли с тушения, он покинул регион. В городе Нягань пожар локализован, но не ликвидирован. Поэтому пока самолеты Бе-200 мы не отпускаем», — сообщил корреспонденту URA.RU Збродов. Чтобы отменить чрезвычайную ситуацию в регионе, правительству остается снять режим ЧС в трех районах: Березовском, Октябрьском и Советском. А также в городе Нягань. На эту процедуру местным властям дается до трех суток. Ранее URA.RU сообщало, что региональные власти пока затрудняются сказать сколько денег было потрачено на тушение пожаров — идет подсчет. Ясно, что цифра значительно выше запланированного на сезон полумиллиарда. Поскольку из резервного фонда уже был изъят 121 миллион.