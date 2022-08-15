ДОСААФ в Кургане вместо военного возглавит чиновник

В курганском отделении ДОСААФ сменился начальник Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Председателем курганского отделения ДОСААФ станет бывший заместитель директора МФЦ Сергей Казаков. На новом посту он сменит бывшего военкома Курганской области Эдуарда Лобачева, возглавлявшего организацию около двух лет. Об этом URA.RU рассказали инсайдеры из числа бывших военных.

«У Казакова большой опыт в государственной службе — он достойная замена Эдуарду Борисовичу», — сообщают источники. При этом по-прежнему не понятно, что послужило причиной увольнения Лобачева в июле этого года.

Приступил ли новый руководитель к выполнению своих обязанностей или же его кандидатура еще находится на стадии согласования, на данный момент неизвестно. На сайте военизированной организации на вкладках «Председатель» и «Руководство» висит надпись: «Раздел находится в стадии актуализации». Получить комментарии по телефону также не удалось, в ДОСААФ никто не взял трубку

Эдуард Лобачев находился на посту и. о. председателя регионального отделения ДОСААФ с ноября 2020 года. До этого он одиннадцать лет возглавлял военный комиссариат Курганской области.