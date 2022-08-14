В ЯНАО стали добывать меньше нефти и газа

Объемы добычи углеводородов в ЯНАО сократились в 2022 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Объемы нефте- и газодобычи в ЯНАО сократились в этом году по сравнению с прошлым. Нефти добыли на 1% меньше, а газа — на 7%, сообщили в департаменте экономики ЯНАО.

«В январе — июне 2022 года добыто 18,3 млн тонн нефти (-1% к январю-июню 2021 г). Газодобывающими предприятиями на территории автономного округа добыто 291,8 млрд м3 природного газа (-7,1%)», — рассказали представители департамента.

Несмотря на общее снижение показателей, добыча газового конденсата с начала года, напротив, показала рост. Она увеличилась на 8,7% относительно прошлого года.

При этом производство нефтепродуктов в ЯНАО увеличилось и составило почти 98% от общего объема обрабатывающего блока. Оно показало рост в 8,6% в сравнении с первым полугодием 2021 года.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО инфляция приблизилась к 8%. С начала года цены на потребительские товары возросли на 7,8%.