«Метеор» сел на мель, не доплыв до Салехарда
Пассажирнский теплоход «Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Об этом сообщил очевидец, опубликовав видео в соцсетях.
«„Метеор“ сел на мель, не доезжая до Салехарда», — написал анонимный пользователь. Ямалец проплывал на моторной лодке рядом с теплоходом и заснял судно на видео.
Получить оперативный комментарий «Северречфлот» не удалось. «Рабочий день закончился, директора на месте нет», — ответили в компании.
Ранее URA.RU сообщало, что теплоход «Толька» протаранил пассажирские катера в Газ-Сале. Никто из пассажиров не пострадал.
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