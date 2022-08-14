14 августа 2022

Пассажирский теплоход сел на мель в ЯНАО. Видео

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«Метеор» сел на мель, не доплыв до Салехарда Фото:

Пассажирнский теплоход «Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Об этом сообщил очевидец, опубликовав видео в соцсетях.

«„Метеор“ сел на мель, не доезжая до Салехарда», — написал анонимный пользователь. Ямалец проплывал на моторной лодке рядом с теплоходом и заснял судно на видео.

Получить оперативный комментарий «Северречфлот» не удалось. «Рабочий день закончился, директора на месте нет», — ответили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что теплоход «Толька» протаранил пассажирские катера в Газ-Сале. Никто из пассажиров не пострадал.

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Пассажирнский теплоход «Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Об этом сообщил очевидец, опубликовав видео в соцсетях. «„Метеор“ сел на мель, не доезжая до Салехарда», — написал анонимный пользователь. Ямалец проплывал на моторной лодке рядом с теплоходом и заснял судно на видео. Получить оперативный комментарий «Северречфлот» не удалось. «Рабочий день закончился, директора на месте нет», — ответили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что теплоход «Толька» протаранил пассажирские катера в Газ-Сале. Никто из пассажиров не пострадал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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