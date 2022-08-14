«Метеор» сел на мель, не доплыв до Салехарда Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пассажирнский теплоход «Метеор» сел на мель недалеко от Салехарда (ЯНАО). Об этом сообщил очевидец, опубликовав видео в соцсетях.

«„Метеор“ сел на мель, не доезжая до Салехарда», — написал анонимный пользователь. Ямалец проплывал на моторной лодке рядом с теплоходом и заснял судно на видео.

Получить оперативный комментарий «Северречфлот» не удалось. «Рабочий день закончился, директора на месте нет», — ответили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что теплоход «Толька» протаранил пассажирские катера в Газ-Сале. Никто из пассажиров не пострадал.