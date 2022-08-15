Во время погони за подозрительным автомобилем курганские полицейские применили оружие. Об этом говорится в официальном telegram-канале МВД Медиа.
«В ночное время на Мостостроителей,1 мы несли службу вместе с младшим лейтенантом. Автомобиль Nissan Primera доехав до нас, развернулся и начал движение в обратном направлении. Мы решили догнать машину и проверить документы», — говорит командир взвода ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану Виталий Русанов.
Водитель иномарки проигнорировал требования остановиться, во время погони он постоянно создавал аварийные ситуации, что вынудило полицейских применить оружие. «Водитель в районе Восточный допустил наезд на перильное ограждение. После этого, мужчина пытался сбежать, но его задержали», — заявил Русанов.
Задержанный 20-летний водитель находился в состоянии опьянения. Проходить освидетельствование молодой человек отказался.
До этого URA.RU писало, что сотрудники ДПС устроили погоню за жителем Белозерского района Курганской области, угнавшего авто у своей родственницы. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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