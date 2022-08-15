Полицейские устроили погоню с пистолетом за курганцем. Видео

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, дпс, водитель дпс
Экипаж ДПС устроил погоню с оружием за нетрезвым водителем Фото:

Во время погони за подозрительным автомобилем курганские полицейские применили оружие. Об этом говорится в официальном telegram-канале МВД Медиа.

«В ночное время на Мостостроителей,1 мы несли службу вместе с младшим лейтенантом. Автомобиль Nissan Primera доехав до нас, развернулся и начал движение в обратном направлении. Мы решили догнать машину и проверить документы», — говорит командир взвода ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану Виталий Русанов.

Водитель иномарки проигнорировал требования остановиться, во время погони он постоянно создавал аварийные ситуации, что вынудило полицейских применить оружие. «Водитель в районе Восточный допустил наезд на перильное ограждение. После этого, мужчина пытался сбежать, но его задержали», — заявил Русанов.

Задержанный 20-летний водитель находился в состоянии опьянения. Проходить освидетельствование молодой человек отказался.

До этого URA.RU писало, что сотрудники ДПС устроили погоню за жителем Белозерского района Курганской области, угнавшего авто у своей родственницы. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

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Во время погони за подозрительным автомобилем курганские полицейские применили оружие. Об этом говорится в официальном telegram-канале МВД Медиа. «В ночное время на Мостостроителей,1 мы несли службу вместе с младшим лейтенантом. Автомобиль Nissan Primera доехав до нас, развернулся и начал движение в обратном направлении. Мы решили догнать машину и проверить документы», — говорит командир взвода ОБДПС ГИБДД УМВД России по Кургану Виталий Русанов. Водитель иномарки проигнорировал требования остановиться, во время погони он постоянно создавал аварийные ситуации, что вынудило полицейских применить оружие. «Водитель в районе Восточный допустил наезд на перильное ограждение. После этого, мужчина пытался сбежать, но его задержали», — заявил Русанов. Задержанный 20-летний водитель находился в состоянии опьянения. Проходить освидетельствование молодой человек отказался. До этого URA.RU писало, что сотрудники ДПС устроили погоню за жителем Белозерского района Курганской области, угнавшего авто у своей родственницы. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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