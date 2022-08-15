Украинские спецслужбы готовили подрыв нефтепровода в РФ

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Схрон с оружием сотрудника СБУ в частном доме. Херсон, военные, солдаты, операция, штурм, спецоперация, спецназ, штурм дома, адресная работа
Теракт удалось предотвратить Фото:

В Волгоградской области предотвращен взрыв нефтепровода, готовившийся украинскими спецслужбами. Взорвать трубу пытались участники праворадикальной группировки «Реструкт» (запрещена в РФ), созданной националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак). Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности.

Как сообщает ФСБ, подготовкой теракта под контролем украинских спецслужб занимались члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков, воюющий на стороне Украины, и украинец Юрий Ионов из нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Ведомство разыскивает их пособников на территории России.

В конце июля сотрудники ФСБ также предотвратили теракт боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавших подорвать самодельное взрывное устройство в людном месте Липецка. Как позднее стало известно, диверсанты проходили подготовку в учебном центре ВСУ под руководством иностранных инструкторов.

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В Волгоградской области предотвращен взрыв нефтепровода, готовившийся украинскими спецслужбами. Взорвать трубу пытались участники праворадикальной группировки «Реструкт» (запрещена в РФ), созданной националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак). Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. Как сообщает ФСБ, подготовкой теракта под контролем украинских спецслужб занимались члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков, воюющий на стороне Украины, и украинец Юрий Ионов из нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Ведомство разыскивает их пособников на территории России. В конце июля сотрудники ФСБ также предотвратили теракт боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавших подорвать самодельное взрывное устройство в людном месте Липецка. Как позднее стало известно, диверсанты проходили подготовку в учебном центре ВСУ под руководством иностранных инструкторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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