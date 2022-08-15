Украинские спецслужбы готовили подрыв нефтепровода в РФ

15 августа 2022 в 18:25 Размер текста - 17 +

Теракт удалось предотвратить Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Волгоградской области предотвращен взрыв нефтепровода, готовившийся украинскими спецслужбами. Взорвать трубу пытались участники праворадикальной группировки «Реструкт» (запрещена в РФ), созданной националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак). Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. Как сообщает ФСБ, подготовкой теракта под контролем украинских спецслужб занимались члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков, воюющий на стороне Украины, и украинец Юрий Ионов из нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Ведомство разыскивает их пособников на территории России. В конце июля сотрудники ФСБ также предотвратили теракт боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавших подорвать самодельное взрывное устройство в людном месте Липецка. Как позднее стало известно, диверсанты проходили подготовку в учебном центре ВСУ под руководством иностранных инструкторов.

В Волгоградской области предотвращен взрыв нефтепровода, готовившийся украинскими спецслужбами. Взорвать трубу пытались участники праворадикальной группировки «Реструкт» (запрещена в РФ), созданной националистом Максимом Марцинкевичем (известным как Тесак). Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности. Как сообщает ФСБ, подготовкой теракта под контролем украинских спецслужб занимались члены «Реструкта» россиянин Андрей Чуенков, воюющий на стороне Украины, и украинец Юрий Ионов из нацбатальона «Азов» (запрещенная в России экстремистская и террористическая организация). Они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы. Ведомство разыскивает их пособников на территории России. В конце июля сотрудники ФСБ также предотвратили теракт боевиков «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация), планировавших подорвать самодельное взрывное устройство в людном месте Липецка. Как позднее стало известно, диверсанты проходили подготовку в учебном центре ВСУ под руководством иностранных инструкторов.