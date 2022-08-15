Сотрудники ДПС стреляли по колесам во время погони за автомобилем в Частоозерском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сотрудники ДПС Частоозерского района Курганской области задерживали нетрезвого водителя при помощи выстрелов по колесам. Позже полицейские задержали мужчину в лесу. Об этом сообщает официальный telegram-канал МВД Медиа.

«После предупредительного выстрела в воздух патрульный открыл огонь по колесам, благодаря чему машина была остановлена. Нарушитель пытался скрыться от преследования в лесном массиве, но был задержан полицейскими», — передает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Информация о подозрительной машине поступила полицейским от сотрудницы заправочной станции в Частоозерском районе. Женщина обратила внимание, что приобретавший бензин мужчина находился в состоянии опьянения. Как сообщают в ведомстве, после заявления на место тут же выехал экипаж ДПС.

В отношении мужчины составлены протоколы за невыполнение требования сотрудника полиции об остановке, а также за управление автомобилем без документов. Медицинское освидетельствование подтвердило, что задержанный был нетрезв. До этого он уже лишался прав за нетрезвую езду. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что полицейские в Кургане устроили погоню с применением оружия за подозрительным автомобилем. Во время преследования водитель врезался в ограждение, позже он пытался бежать, но его задержали.