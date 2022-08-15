В центре Перми сносят скандальный барак

Дом в центре Перми признали аварийным в 2017 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Перми расселили и сносят деревянный жилой дом, расположенный по адресу ул. Сибирская, 44, на территории квартала «Новый центр». Работы по демонтажу здания, с собственниками которого судилась администрация Свердловского района, начались в выходные.

«Демонтаж аварийного дома по адресу: улица Сибирская, 44, построенного в 1903 году, начался 13 августа, его планируется завершить уже к началу сентября. Все жильцы этого дома расселены, им предоставлено другое жилье или денежное возмещение», — сообщается на сайте администрации Перми.

Ранее URA.RU рассказывало, что в 2015 году, когда компания «Талан» застраивала микрорайон, у собственников пытались выкупить земельный участок, но их не устроила рыночная цена. Тогда на владельцев помещений подала в суд администрация Свердловского района Перми, обязав собственников провести ремонт фасада и водопровода. Дом признали аварийным и подлежащим сносу в 2017 году, но в региональную программу расселения ветхого жилья на 2018—2020 годы его включить не успели. Позже власти сообщили, что дом планируется расселить до 2024 года. В июне 2022 года администрация Перми объявила конкурс на снос здания.