The Hill: звезды Голливуда используют Зеленского

Голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для собственного пиара. Об этом заявил профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур.
«Кого представляют [голливудские звезды]? Если подумать, они представляют только самих себя, и это потому, что они нуждаются и жаждут общественного признания для создания своего бренда», — цитирует Капура американское издание The Hill. Вице-президент и директор по исследованиям в области управления в Brookings Institution Даррелл Уэст отмечает, что визиты знаменитостей на Украину привлекают внимание СМИ к конфликту, что выгодно для Зеленского.
После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. В мире уже постепенно устают от темы происходящего на Украине, цитирует RT исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
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Голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для собственного пиара. Об этом заявил профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур. «Кого представляют [голливудские звезды]? Если подумать, они представляют только самих себя, и это потому, что они нуждаются и жаждут общественного признания для создания своего бренда», — цитирует Капура американское издание The Hill. Вице-президент и директор по исследованиям в области управления в Brookings Institution Даррелл Уэст отмечает, что визиты знаменитостей на Украину привлекают внимание СМИ к конфликту, что выгодно для Зеленского. После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. В мире уже постепенно устают от темы происходящего на Украине, цитирует RT исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.