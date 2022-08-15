The Hill: звезды Голливуда используют Зеленского

15 августа 2022 в 20:43 Размер текста - 17 +

Американские знаменитости фотогравируются с Владимиром Зеленским во время визитов на Украину Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для собственного пиара. Об этом заявил профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур. «Кого представляют [голливудские звезды]? Если подумать, они представляют только самих себя, и это потому, что они нуждаются и жаждут общественного признания для создания своего бренда», — цитирует Капура американское издание The Hill. Вице-президент и директор по исследованиям в области управления в Brookings Institution Даррелл Уэст отмечает, что визиты знаменитостей на Украину привлекают внимание СМИ к конфликту, что выгодно для Зеленского. После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. В мире уже постепенно устают от темы происходящего на Украине, цитирует RT исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Голливудские звезды используют визиты на Украину и встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским для собственного пиара. Об этом заявил профессор критических исследований развития в Йоркском университете в Канаде Илан Капур. «Кого представляют [голливудские звезды]? Если подумать, они представляют только самих себя, и это потому, что они нуждаются и жаждут общественного признания для создания своего бренда», — цитирует Капура американское издание The Hill. Вице-президент и директор по исследованиям в области управления в Brookings Institution Даррелл Уэст отмечает, что визиты знаменитостей на Украину привлекают внимание СМИ к конфликту, что выгодно для Зеленского. После начала спецоперации Украину посетили американские актеры Джессика Честейн, Бен Стиллер, Анджелина Джоли, Шон Пенн и Лив Шрайбер. Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что целью является демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. В мире уже постепенно устают от темы происходящего на Украине, цитирует RT исполняющего обязанности премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.