Челябинцы покажут «Голос» Малинину и Корнелюку

Малинин и Корнелюк станут новыми наставниками шоу для старшего поколения Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Челябинска отобраны в качестве конкурсантов пятого сезона шоу «Голос. 60+» на Первом канале, где новыми наставниками станут Александр Малинин и Игорь Корнелюк. Съемки стартуют 16 августа.

«Участники старшего поколения для нового сезона отобраны из разных городов России — Москвы, Челябинска, Екатеринбурга, Сочи, Сыктывкара и Чебоксар. Наставниками команд будут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, которые ранее уже появлялись в „Голосе“. Кроме того, на телешоу дебютируют Александр Малинин и Игорь Корнелюк», — сообщает пресс-служба на официальном сайте Первого канала.

Съемка нового сезона намечена на 16 августа. По традиции соревноваться будут как опытные артисты, так и начинающие певцы. В данный момент количество участников из Челябинской области неизвестно.