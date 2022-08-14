В ХМАО ищут пенсионерку, пропавшую после своего дня рождения

15 августа 2022 в 22:57 Размер текста - 17 +

Женщина пропала рано утром 15 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) ищут пенсионерку, которая пропала на следующий день после своего дня рождения. Об этом сообщается в местной поисковой группе «ВКонтакте». «15 августа рано утром ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не известно. Была одета в кофту из флиса кораллового цвета, серые брюки в полоску и кожаные кроссовки. Из особых примет указывают бессвязную речь», — уточняется в группе поискового отряда «Азимут». Ранее в Нижневартовске (ХМАО) на протоке Рязанка при спасении утопающих детей без вести пропал мужчина. После стало известно, что он погиб. Женщина пропала на следующий день после своего дня рождения Группа «ВКонтакте» Азимут

В Нижневартовске (ХМАО) ищут пенсионерку, которая пропала на следующий день после своего дня рождения. Об этом сообщается в местной поисковой группе «ВКонтакте». «15 августа рано утром ушла из дома и по настоящее время ее местонахождение не известно. Была одета в кофту из флиса кораллового цвета, серые брюки в полоску и кожаные кроссовки. Из особых примет указывают бессвязную речь», — уточняется в группе поискового отряда «Азимут». Ранее в Нижневартовске (ХМАО) на протоке Рязанка при спасении утопающих детей без вести пропал мужчина. После стало известно, что он погиб.