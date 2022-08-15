Ориентиром стали Аргаяшские леса
Житель Челябинской области не стал рассекречивать место возле Аргаяша, где нашел заросли редкой белой малины. Он рассказал, какая ягода вкусная, сладкая и спелая.
«Прокатились по Аргаяшским лесам, грибов мало, малину желтую нашли, душу отвел. Где растет малина, не скажу», — заявил участник сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Вадим Имангулов
В комментариях автора поста назвали жадиной и решили виртуально устроить ему «темную». Ранее стало известно, что в Каслинском районе вырастили 60 тонн черной смородины, которую готовят к отправке в Беларусь для изготовления бренди.
Точное место сбора белой малины челябинец держит в секрете
Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»