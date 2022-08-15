15 августа 2022

Челябинец засекретил место сбора белой малины. Фото

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Национальный парк «Зигальга» и «Зюраткуль». Поселок Тюлюк. Челябинская область, лес, заповедник, природа, тайга, горы, нп зюраткуль
Ориентиром стали Аргаяшские леса Фото:

Житель Челябинской области не стал рассекречивать место возле Аргаяша, где нашел заросли редкой белой малины. Он рассказал, какая ягода вкусная, сладкая и спелая.

«Прокатились по Аргаяшским лесам, грибов мало, малину желтую нашли, душу отвел. Где растет малина, не скажу», — заявил участник сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Вадим Имангулов

В комментариях автора поста назвали жадиной и решили виртуально устроить ему «темную». Ранее стало известно, что в Каслинском районе вырастили 60 тонн черной смородины, которую готовят к отправке в Беларусь для изготовления бренди.

Точное место сбора белой малины челябинец держит в секрете

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Житель Челябинской области не стал рассекречивать место возле Аргаяша, где нашел заросли редкой белой малины. Он рассказал, какая ягода вкусная, сладкая и спелая. «Прокатились по Аргаяшским лесам, грибов мало, малину желтую нашли, душу отвел. Где растет малина, не скажу», — заявил участник сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Вадим Имангулов В комментариях автора поста назвали жадиной и решили виртуально устроить ему «темную». Ранее стало известно, что в Каслинском районе вырастили 60 тонн черной смородины, которую готовят к отправке в Беларусь для изготовления бренди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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