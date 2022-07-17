Свердловчанка выиграла в лотерею 7 млн и раскрыла секрет успеха

Жителям Урала нередко везет в лотереях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Свердловской области Елена П. покупает лотерейные билеты ранним утром. По ее словам, именно в это время суток ум наиболее ясный, поэтому есть высокая вероятность вытянуть счастливый билет. Женщине не раз везло с призами, а на днях она стала обладательницей 6 814 416 рублей, рассказали URA.RU в пресс-службе «Столото».

«В ранние часы голова намного светлее и думается лучше. В то утро на сайте „Столото“ я проанализировала архив последних трех тиражей, отметила числа и купила заветный билет. Когда узнала о многомиллионном выигрыше, была приятно шокирована! Позвонила мужу и попросила его вернуться домой. Изначально эмоции были путанные. Но как только приехал супруг, все изменилось: нас обоих захватила радость от выигрыша», — передали рассказ героини в компании «Столото».

По образованию Елена товаровед, но сейчас вместе с мужем занимается семейным бизнесом по ремонту станков по обработке металла. На выигранные деньги женщина распрощается с кредитными обязательствами, подарит внучке новый компьютер, а мужу — оборудование для работы.

Ранее другой свердловчанин выиграл в лотерею более 11 миллионов рублей. Пенсионер заявил, что потратит выигрыш на снегоход, лодку, рыбалку и подарки для семьи.

Счастливый билет свердловчанка выбрала по своему особенному методу Фото: предоставлено пресс-службой «Столото»