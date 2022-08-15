Другой владелец предлагает купить бизнес целиком Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бизнесмен из Челябинской области, владеющий четвертью отеля, ищет компаньона для совместного приобретения гостиничного бизнеса. Он предлагает полностью выкупить единственный отель на озере Банном в Республике Башкортостан стоимостью 40 миллионов рублей. Об этом говорится сразу в двух объявлениях на популярном сайте.

«Ищу компаньона в гостиничный бизнес для совместной покупки отеля в курортной зоне на Озере Банное, имею очень большую клиентскую базу с разных городов на этот курорт. В настоящий момент имею ¼ стоимости этого отеля, планирую привлекать и кредитные средства с банков, чтобы набрать 50% со своей стороны от стоимости отеля», — указано в первом объявлении на сайте «Авито».

Предприниматель заявляет, что данный отель — единственный на озере Банном, а его цена была снижена две недели назад на 10 миллионов рублей. Он уверяет, что репутация у места отличная, бизнес раскручен, а сама гостиница была построена в декабре 2020 года и находится в 1,5 км от ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск.

В объявлении также указано, что в этом двухэтажном отеле 11 номеров, также есть небольшое кафе на 27 посадочных мест, летняя терраса, хамам и сауна с бассейном, договоренность с пляжем о бесплатном проходе и предоставлении лежаков для отдыхающих. Во втором объявлении, размещенном в тот же день, другой собственник предлагает желающим купить гостиничный бизнес целиком за 40 миллионов рублей.

«Продам действующий готовый бизнес за 40 миллионов рублей. Общая площадь 670 кв. м. Новый, современный ремонт, установлена новая мебель», — указано в другом объявлении на сайте «Авито».

По данным Федерального агентства по туризму, владельцем загородного отеля «Chalet Briole» является Вячеслав Шеметов (Республика Башкортостан). Курорт находится по адресу: Республика Башкортостан, Абзелиловский район, деревня Зеленая Поляна, ул. Курортная, д. 33/2.

Владелец четверти доли бизнеса ищет компаньона Скрин с сайта «Авито»

Другой владелец продает бизнес целиком Скрин с сайта «Авито»