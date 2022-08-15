Тюменке из Wildberries пришел испорченный товар Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Тюмени, заказавшая батут для фитнеса на Wildberries, обнаружила в коробке с товаром мертвую мышь. Об этом тюменка сообщила корреспонденту URA.RU на условиях анонимности.

«Был приобретен фитнес-батут на Wildberries, 12 августа я забрала его из пункта выдачи. На коробке были повреждения, но я не придала этому значения, возможно, при доставке коробку потрепали. Коробку вскрыли дома, весь товар с его принадлежностями испорчен грызунами. В коробке находилась высохшая мышь. Все в помете. Запах батута специфический», — рассказала URA.RU тюменская жительница.

По ее словам, батут она покупала ребенку на день рождения. Женщина отметила, что «подарок» теперь нельзя использовать. «Батут невозможно использовать по назначению из-за возможных заболеваний, которыми можно заразиться от грызунов», — добавила тюменка. Сейчас она пытается вернуть испорченный товар, по первой заявке ей отказали из-за неправильного оформления.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании Wildberries, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.

Мертвая мышь в заказе, который пришел из Wildberries Фото: читательница URA.RU

Погрызенная коробка Фото: читательница URA.RU