15 августа 2022

Тюменке пришел из Wildberries товар с дохлой мышью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Тюменке из Wildberries пришел испорченный товар Фото:

Жительница Тюмени, заказавшая батут для фитнеса на Wildberries, обнаружила в коробке с товаром мертвую мышь. Об этом тюменка сообщила корреспонденту URA.RU на условиях анонимности.

«Был приобретен фитнес-батут на Wildberries, 12 августа я забрала его из пункта выдачи. На коробке были повреждения, но я не придала этому значения, возможно, при доставке коробку потрепали. Коробку вскрыли дома, весь товар с его принадлежностями испорчен грызунами. В коробке находилась высохшая мышь. Все в помете. Запах батута специфический», — рассказала URA.RU тюменская жительница.

По ее словам, батут она покупала ребенку на день рождения. Женщина отметила, что «подарок» теперь нельзя использовать. «Батут невозможно использовать по назначению из-за возможных заболеваний, которыми можно заразиться от грызунов», — добавила тюменка. Сейчас она пытается вернуть испорченный товар, по первой заявке ей отказали из-за неправильного оформления.

Агентство направило запрос в пресс-службу компании Wildberries, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.

Мертвая мышь в заказе, который пришел из Wildberries
Фото:
Погрызенная коробка
Фото:
Заявка по возврату товара

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Жительница Тюмени, заказавшая батут для фитнеса на Wildberries, обнаружила в коробке с товаром мертвую мышь. Об этом тюменка сообщила корреспонденту URA.RU на условиях анонимности. «Был приобретен фитнес-батут на Wildberries, 12 августа я забрала его из пункта выдачи. На коробке были повреждения, но я не придала этому значения, возможно, при доставке коробку потрепали. Коробку вскрыли дома, весь товар с его принадлежностями испорчен грызунами. В коробке находилась высохшая мышь. Все в помете. Запах батута специфический», — рассказала URA.RU тюменская жительница. По ее словам, батут она покупала ребенку на день рождения. Женщина отметила, что «подарок» теперь нельзя использовать. «Батут невозможно использовать по назначению из-за возможных заболеваний, которыми можно заразиться от грызунов», — добавила тюменка. Сейчас она пытается вернуть испорченный товар, по первой заявке ей отказали из-за неправильного оформления. Агентство направило запрос в пресс-службу компании Wildberries, а также в управление Роспотребнадзора по Тюменской области. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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