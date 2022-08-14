В Тюменской области ожидаются заморозки

15 августа 2022 в 05:20 Размер текста - 17 +

Тюменцев также попросили внимательнее относится к растениям, для которых перемена температуры может оказаться пагубной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По данным Тюменского ЦГМС на юге региона ожидаются ночные заморозки в приземном слое. Погода в течение нескольких дней местами будет падать до нуля градусов по цельсию. О резких изменениях погоды предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «С 15 по 18 августа в ночные часы местами по югу Тюменской области в приземном слое ожидаются заморозки до 0,-3 градусов цельсия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также просят тюменцев следить за растениями, которые от падения температуры могут повредиться. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие. Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигается гроза, также синоптики предупредили, что возможен град. Кадрами непогоды тюменцы делились в социальных сетях.

По данным Тюменского ЦГМС на юге региона ожидаются ночные заморозки в приземном слое. Погода в течение нескольких дней местами будет падать до нуля градусов по цельсию. О резких изменениях погоды предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «С 15 по 18 августа в ночные часы местами по югу Тюменской области в приземном слое ожидаются заморозки до 0,-3 градусов цельсия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также просят тюменцев следить за растениями, которые от падения температуры могут повредиться. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие. Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигается гроза, также синоптики предупредили, что возможен град. Кадрами непогоды тюменцы делились в социальных сетях.