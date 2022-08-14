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В Тюменской области ожидаются заморозки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зима в Кургане, зима, заморозки, ветви деревьев в снегу, деревья в снегу
Тюменцев также попросили внимательнее относится к растениям, для которых перемена температуры может оказаться пагубной Фото:

По данным Тюменского ЦГМС на юге региона ожидаются ночные заморозки в приземном слое. Погода в течение нескольких дней местами будет падать до нуля градусов по цельсию. О резких изменениях погоды предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

«С 15 по 18 августа в ночные часы местами по югу Тюменской области в приземном слое ожидаются заморозки до 0,-3 градусов цельсия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также просят тюменцев следить за растениями, которые от падения температуры могут повредиться. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие.

Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигается гроза, также синоптики предупредили, что возможен град. Кадрами непогоды тюменцы делились в социальных сетях.

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По данным Тюменского ЦГМС на юге региона ожидаются ночные заморозки в приземном слое. Погода в течение нескольких дней местами будет падать до нуля градусов по цельсию. О резких изменениях погоды предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области. «С 15 по 18 августа в ночные часы местами по югу Тюменской области в приземном слое ожидаются заморозки до 0,-3 градусов цельсия», — сообщили в пресс-службе ведомства. Они также просят тюменцев следить за растениями, которые от падения температуры могут повредиться. Для защиты необходимо обеспечить их укрытие. Ранее URA.RU писало о том, что на Тюменскую область надвигается гроза, также синоптики предупредили, что возможен град. Кадрами непогоды тюменцы делились в социальных сетях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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