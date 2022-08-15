Надпись на заборе в ХМАО взбудоражила жителей жилого комплекса

Неизвестный автор послания признался в любви к жене одного из жителей дома
Жителей одного из домов в Нижневартовске (ХМАО) взбудоражила надпись на заборе. Информация об этом появилась в одном из городских пабликов «ВКонтакте».
«Надпись „я люблю твою жену“ взбудоражила весь дом Ленина 31! Мужья все в напряжении! Кто этот ловелас, и чью жену он соблазнил из этого дома?» — пишет анонимный автор поста.
Ранее URA.RU рассказывало, что мэра Покачей (ХМАО) Виктора Таненкова возмутили вандалы, которые частично закрасили памятную табличку с именем ветерана Великой Отечественной войны. «О моральной стороне этого поступка не хочу даже писать», — написал глава города в своих социальных сетях.
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