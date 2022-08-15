Посольство РФ: политика США чревата войной ядерных держав

Посольство России ответило на заявления США по ядерному вопросу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

США продолжают вести антироссийскую политику, и это может повлечь за собой прямое ядерное столкновение России и Штатов. Об этом сообщается в официальном telegram-канале посольства России в США.

«США продолжают действовать без оглядки на безопасность и интересы других стран, что способствует увеличению ядерных рисков. Шаги США по дальнейшему вовлечению в гибридное противостояние с Россией в условиях украинского кризиса чреваты непредсказуемой эскалацией и прямым военным столкновением ядерных держав», — так ведомство ответило на недавнее заявление администрации президента США Джо Байдена о том, что действия России не соответствуют статусу ответственной ядерной державы.

Ведомство порекомендовало американским властям присмотреться в первую очередь к самим себе, передает «Царьград». В пример российское посольство привело бомбардировки мирного населения Хиросимы и Нагасаки, отмечает RT.

Ранее ученые оценили последствия ядерной войны между США и РФ. В результате самого худшего сценария могут умереть более 5 миллиардов людей.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Главная цель российских войск на этой территории — спасение мирного населения Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов, которые продолжались восемь лет. Речь также идет о денацификации и демилитаризации территории. США активно поставляют на Украину оружие, а также ведут антироссийскую политику, и это все может быть угрозой ядерной войны.