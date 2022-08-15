Ученые оценили последствия ядерной войны между США и РФ

16 августа 2022 в 02:22 Размер текста - 17 +

Nature Food: ядерная война России и США может привести к гибели более пяти миллиардов людей Фото: depositphotos.com Если между Америкой и Россией случится ядерная война, погибнет более 5 млрд людей. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси. «По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», — говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Food. В том случае будет использоваться более 90% мирового ядерного арсенала. В результате такого конфликта в атмосферу попадет более 165 млн тонн сажи, вызвав тем самым ядерную зиму по всей планете. Ученые прогнозируют, что непосредственно от взрывов ядерных снарядов погибнет 360 млн человек, а 5 млрд рискуют погибнуть от голода. Также бомбы, которые попадут на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам крупных частиц горения, которые позже распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию. Ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о том, что затягивание конфликта на Украине увеличивает риск втягивания НАТО, что в последствии спровоцирует ядерную войну. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны отказаться от ядерного оружия. По его мнению, недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, позволяли вероятность ядерной войны.

Если между Америкой и Россией случится ядерная война, погибнет более 5 млрд людей. К такому выводу пришли ученые Ратгерского университета в американском штате Нью-Джерси. «По нашим оценкам, более 5 миллиардов людей могут умереть в результате ядерной войны между США и Россией, что подтверждает необходимость глобальной кооперации для ее предотвращения», — говорится в статье, опубликованной в журнале Nature Food. В том случае будет использоваться более 90% мирового ядерного арсенала. В результате такого конфликта в атмосферу попадет более 165 млн тонн сажи, вызвав тем самым ядерную зиму по всей планете. Ученые прогнозируют, что непосредственно от взрывов ядерных снарядов погибнет 360 млн человек, а 5 млрд рискуют погибнуть от голода. Также бомбы, которые попадут на города и промышленные территории, приведут к огненным бурям, выбросам крупных частиц горения, которые позже распространятся по всей планете и приведут к ее быстрому остыванию. Ранее американское издание Politico опубликовало статью, в которой говорится о том, что затягивание конфликта на Украине увеличивает риск втягивания НАТО, что в последствии спровоцирует ядерную войну. Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны отказаться от ядерного оружия. По его мнению, недопустимо, чтобы государства, обладающие ядерным оружием, позволяли вероятность ядерной войны.