Канцлер ФРГ скептически отнесся к идее запретить россиянам въезжать в ЕС Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Канцлер Германии Олаф Шольц не видит причин, чтобы не выдавать шенгенские визы жителям России. Об этом он заявил после встречи с премьер-министрами Скандинавии в Осло.

«Шольц по-прежнему скептически относится к общему запрету на въезд россиян в Европу, несмотря на соответствующие требования со стороны Северной и Восточной Европы. Этот вопрос будет обсуждаться на следующей встрече министров иностранных дел ЕС», — передает его слова Die Welt (заблокированное на территории России издание).

Ранее Шольц также скептически высказался по поводу запрета для россиян посещать Евросоюз. Это стало его ответом на действия Латвии и Болгарии на введенные ограничения. Более того, МИД Литвы указал на необходимость не точечного, а общеевропейского запрета для жителей России, передает «Национальная служба новостей».

Финляндия, Эстония и Литва на встрече призвали к запрету на выдачу виз, потому что туда пребывает много посетителей из России. Это вызвало серьезные дебаты в этих странах. В Совфеде сочли эту идею опасной. Действия государств могут стать ошибкой, которая будет актуальна на протяжении многих десятилетий, уточняет Life.

Страны ЕС ввели жесткие санкции против России из-за спецоперации, проводимой на Украине. Несмотря на ее цель — спасение мирных жителей Донбасса от геноцида со стороны ВСУ и нацбатов, ограничения коснулись экономики, логистики и банковского сектора. Президент России Владимир Путин заявлял, что их цель — отмена государства, запрет культуры, табу на правду об истории РФ и ее роли в важнейших мировых событиях.