В Совфеде сочли опасной идею главы Латвии отбирать визы у россиян

Латвия хочет отбирать у россиян уже выданные визы Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Россиянам ограничивают выдачу виз

Отбирать визы и вид на жительство у россиян будет недальновидно и опасно для Латвии. Об этом заявил председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Грустно, потому что ничего в нашей истории не было более прискорбным, чем чувство какой-то непомерной ненависти ко всему российскому, которое их устами произносится, но навязано, естественно, издалека Вашингтона, европейских столиц. Очень недальновидное, опасное для самих этих государств заявление», — сказал Карасин в интервью Life .

По его словам, это решение останется в исторической памяти и потом будет сложно «откреститься» от этого. Карасин назвал эту инициативу «безобразием». Если Латвия начнет отбирать визы и вид на жительство у россиян, то это будет грубейшей политической ошибкой, которая будет актуальна многие десятилетия, высказался он. Совфеду нужно будет решать, как отреагировать на это и принимать ли ответные меры, сообщил Карасин.

Ранее президент Латвии Эгилс Левитс потребовал отбирать уже выданные визы или виды на жительство у иностранцев, поддерживающих спецоперацию РФ на Украине. Латвия запретила выдавать визы гражданам РФ и призвала Евросоюз запретить выдачу шенгенских виз. Также Латвия признала Россию спонсором терроризма, передает «Царьград».