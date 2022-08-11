Шольц высказался о прекращении выдачи шенгенских виз россиянам

11 августа 2022 в 15:39 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц не видит причин вводить санкции против простых граждан РФ Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канцлер Германии Олаф Шольц с трудом может представить себе полное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России. Об этом он заявил во время трансляции немецкого Der Spiegel. «Я с трудом представляю себе такие размышления [по поводу запрета на выдачу виз россиянам]», — сказал Шольц. По его мнению, простые граждане России не несут ответственность за события на Украине. Канцлер ФРГ отметил, что ранее Евросоюз уже ввел «масштабные санкции» против России. По его словам, ограничения «затрагивают многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». Шольц заявил о намерении продолжать подобную санкционную политику против РФ и ее жителей. Страны ЕС ввели беспрецедентное число антироссийских санкций после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что ограничения против страны оказывают негативное влияние на экономики самих западных государств.

Канцлер Германии Олаф Шольц с трудом может представить себе полное прекращение выдачи шенгенских виз для граждан России. Об этом он заявил во время трансляции немецкого Der Spiegel. «Я с трудом представляю себе такие размышления [по поводу запрета на выдачу виз россиянам]», — сказал Шольц. По его мнению, простые граждане России не несут ответственность за события на Украине. Канцлер ФРГ отметил, что ранее Евросоюз уже ввел «масштабные санкции» против России. По его словам, ограничения «затрагивают многих конкретных людей, олигархов, поддерживающих властные структуры России». Шольц заявил о намерении продолжать подобную санкционную политику против РФ и ее жителей. Страны ЕС ввели беспрецедентное число антироссийских санкций после начала специальной операции РФ по демилитаризации Украины. Официальные лица РФ отмечали, что ограничения против страны оказывают негативное влияние на экономики самих западных государств.