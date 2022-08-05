Болгария прекратила выдачу виз россиянам

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Выдачу виз приостановили на неопределенный срок Фото:

Болгария останавливает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в „виду сложившийся чрезвычайной ситуации“. Как долго продлится пауза в визовом процессе, не известно», — указано на сайте АТОР.

Причиной стала высылка 14 сотрудников консульств и дипведомств Болгарии в РФ. Это стало ответом на объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов в Болгарии. Посольство Софии практически не состоянии нормально работать после этого, цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова.

Также 5 августа Латвия запретила выдачу виз для граждан России. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку.

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Болгария останавливает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в „виду сложившийся чрезвычайной ситуации“. Как долго продлится пауза в визовом процессе, не известно», — указано на сайте АТОР. Причиной стала высылка 14 сотрудников консульств и дипведомств Болгарии в РФ. Это стало ответом на объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов в Болгарии. Посольство Софии практически не состоянии нормально работать после этого, цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова. Также 5 августа Латвия запретила выдачу виз для граждан России. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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