Болгария прекратила выдачу виз россиянам

05 августа 2022 в 20:38 Размер текста - 17 +

Выдачу виз приостановили на неопределенный срок Фото: Анна Майорова © URA.RU Болгария останавливает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в „виду сложившийся чрезвычайной ситуации“. Как долго продлится пауза в визовом процессе, не известно», — указано на сайте АТОР. Причиной стала высылка 14 сотрудников консульств и дипведомств Болгарии в РФ. Это стало ответом на объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов в Болгарии. Посольство Софии практически не состоянии нормально работать после этого, цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова. Также 5 августа Латвия запретила выдачу виз для граждан России. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку.

Болгария останавливает выдачу виз гражданам РФ на неопределенный срок. Об этом рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). «По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для собственников недвижимости в „виду сложившийся чрезвычайной ситуации“. Как долго продлится пауза в визовом процессе, не известно», — указано на сайте АТОР. Причиной стала высылка 14 сотрудников консульств и дипведомств Болгарии в РФ. Это стало ответом на объявление персонами нон грата 70 российских дипломатов в Болгарии. Посольство Софии практически не состоянии нормально работать после этого, цитирует RT главу МИД России Сергея Лаврова. Также 5 августа Латвия запретила выдачу виз для граждан России. В качестве причины ведомство приводит международную обстановку.