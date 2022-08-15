Москвичка едва не умерла от укуса насекомого в Миассе

У женщины на укус пошла резкая аллергическая реакция Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительницу Москвы во время прогулки по окрестностям Миасса (Челябинская область) укусило насекомое, после чего у нее произошла анафилаксия — аллергическая реакция немедленного типа. Как сообщили в официальной группе поисково-спасательной службы региона в социальных сетях, без помощи специалистов женщина могла умереть.

«Две жительницы Москвы не обратили внимания, когда одну из них укусило какое-то насекомое. Однако буквально через несколько минут 20-летняя девушка почувствовала слабость, головокружение, ей стало крайне трудно дышать, она не могла самостоятельно идти дальше», — сообщили URA.RU в пресс-службе ПСС региона.

В ведомстве отметили, что спасатели оперативно приступили к поискам женщин. Связываясь с ними по телефону, они смогли установить их местоположение. Задыхающуюся девушку на носилках эвакуировали к месту прибытия экипажа скорой помощи и передали специалистам. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.