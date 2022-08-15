Пермяков без высшего образования зовут работать за 140 тысяч

Опытный плиточник может получать до 140 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob проанализировали в августе предложения работодателей на позицию «плиточник» и назвали самую высокую зарплату, которую такой специалист сможет получать. Оказалось, что плиточник в Перми может зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц.

«Средняя рыночная заработная плата плиточников за год выросла в среднем на 10%, за шесть лет — в два раза. Наиболее квалифицированные представители этой профессии с большим стажем и опытом руководства бригадой могут зарабатывать в Перми до 140 тысяч рублей», — указано в исследовании.

Специалисту со средним профессиональным образованием, знанием технологий работ по укладке плитки, внутренней и внешней отделке помещений, норм охраны труда и противопожарной безопасности готовы платить 35-45 тысяч рублей в месяц. ОТ 45 до 55 тысяч рублей предлагают плиточнику с навыками предварительного выравнивания поверхностей, ремонта плиточного покрытия, чтения чертежей и опытом работы плиточником более года.

Плиточник, который имеет опыт выполнения работ по облицовке стеклянными плитками, керамогранитными плитами, натуральным камнем, гранитом и мрамором, сможет получать зарплату от 55 до 97 тысяч рублей. И на самую высокую зарплату — от 97 до 140 тысяч рублей — может претендовать специалист с опытом укладки декоративной плитки, мозаики, сложных рисунков. Также он должен уметь выполнять работы по отделке криволинейных поверхностей и потолков, отделке VIP-апартаментов и коттеджей.

Ранее URA.RU рассказывало, кому готовы платить в Перми больше всего. Оказалось, что самая выгодная вакансия — главный инженер компании, занимающейся электромонтажными и пусконаладочными работами.