Запрет на полеты на юг России продлен на неделю

Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для полетов в этом направлении.
«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на официальном сайте Росавиации.
Остальные аэропорты РФ работают штатно. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров на юг страны через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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