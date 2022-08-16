Запрет на полеты на юг России продлен на неделю

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, флайдубай, flydubai, самолет
Всего ограничены полеты в 11 аэропортов России Фото:

Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для полетов в этом направлении.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на официальном сайте Росавиации.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров на юг страны через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для полетов в этом направлении. «Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на официальном сайте Росавиации. Остальные аэропорты РФ работают штатно. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров на юг страны через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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