Запрет на полеты на юг России продлен на неделю

Всего ограничены полеты в 11 аэропортов России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Росавиация продлила запрет полетов на юг России до 23 августа. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. Авиакомпаниям рекомендуется использовать альтернативные маршруты для полетов в этом направлении.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 23 августа 2022 года 03:45 по московскому времени. Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщается на официальном сайте Росавиации.

Остальные аэропорты РФ работают штатно. Авиакомпаниям рекомендуют перевозить пассажиров на юг страны через воздушные гавани Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.