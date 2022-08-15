Выставка в уникальном формате пройдет в ЯНАО

Жителей Тарко-Сале (ЯНАО) приглашают на сеансы арт-медиации, которые состоятся 17 августа в краеведческом музее. Об этом сообщает пресс-служба администрации района в социальных сетях.
«17 августа в Пуровском районном историко-краеведческом музее для всех желающих состоятся сеансы арт-медиации по выставке современного искусства „Фаза быстрого сна“. Главное отличие [арт-медиации] от экскурсии — активное вовлечение зрителя в интерпретацию и анализ произведения искусства. Происходит диалог между арт-медиатором и зрителем, в ходе которого осуществляется понимание художественной работы», — говорится в анонсе мероприятия.
Арт-медиацию проведет тюменский экскурсовод музейного комплекса им. И. Я. Словцова. Вход на выставку для жителей будет бесплатным. Сеансы пройдут в 11:30, 13:00, 14:30 и 16:00.
Данный формат появился в России недавно. Специалист арт-медиации обсуждает с посетителями искусство, а те делятся своими мыслями и чувствами.
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