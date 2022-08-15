Депутат заксобрания Челябинской области подал в отставку

Представитель Магнитогорска Андрей Еремин сдает мандат законодательного собрания Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Андрей Еремин подал заявление о сложении полномочий. Эту информацию подтвердил URA.RU председатель регионального парламента Александр Лазарев.

«Еремин действительно подал заявление об отставке с поста депутата. Оно будет рассмотрено на ближайшей сессии», — пояснил URA.RU спикер ЗСО.

Еремин занимает пост директора по экономике Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»), в состав заксобрания он избрался в 2020 году по спискам «Единой России». Соответственно, дополнительных выборов после его ухода не потребуется: мандат будет передан одному из единороссов, входивших в избирательный список.