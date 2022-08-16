The Guardian: Британию ждет национальный крах

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Флаги. Санкт-Петербург, флаг великобритании, юнион джек, английский флаг, union jack
Британию ждет крах из-за нежелания думать о будущем Фото:

Кризис железных дорог, засуха, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения, Brexit и другие проблемы предполагают «национальный крах» Британии. Об этом пишет газета The Guardian.

Газета акцентирует внимание на проблемах, которые сопровождают Великобританию последние годы. Также в их список попадают пандемия COVID-19 и конфликт на Украине, которые обнажили фундаментальные проблемы страны.

По словам издания, все проблемы связаны с неумелым правлением и расстановкой неправильных акцентов. «Растущие прогнозы национального краха лишь подчеркивают историю, которая должна быть уже хорошо знакома: глубокая и хроническая проблема британского недофинансирования и национальное мышление, врожденное нежелание думать о будущем», — пишет газета.

Также уточняется, что в 2018 году отчет британского конгресса тред-юнионов показал, что частные и государственные инвестиции в процентах от национального дохода поставили Великобританию на 34-е место в рейтинге из 36. Позади оказались только Португалия и Греция. За 40 лет до 2019 года инвестиции в основной капитал в Великобритании в среднем составляли 19% ВВП, что является самым низким показателем в G7.

Ранее URA.RU сообщало, что британцы больше не хотят платить за войну против России. Также экс-премьер Британии предрек стране «зиму нищеты»

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Кризис железных дорог, засуха, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения, Brexit и другие проблемы предполагают «национальный крах» Британии. Об этом пишет газета The Guardian. Газета акцентирует внимание на проблемах, которые сопровождают Великобританию последние годы. Также в их список попадают пандемия COVID-19 и конфликт на Украине, которые обнажили фундаментальные проблемы страны. По словам издания, все проблемы связаны с неумелым правлением и расстановкой неправильных акцентов. «Растущие прогнозы национального краха лишь подчеркивают историю, которая должна быть уже хорошо знакома: глубокая и хроническая проблема британского недофинансирования и национальное мышление, врожденное нежелание думать о будущем», — пишет газета. Также уточняется, что в 2018 году отчет британского конгресса тред-юнионов показал, что частные и государственные инвестиции в процентах от национального дохода поставили Великобританию на 34-е место в рейтинге из 36. Позади оказались только Португалия и Греция. За 40 лет до 2019 года инвестиции в основной капитал в Великобритании в среднем составляли 19% ВВП, что является самым низким показателем в G7. Ранее URA.RU сообщало, что британцы больше не хотят платить за войну против России. Также экс-премьер Британии предрек стране «зиму нищеты»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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