The Guardian: Британию ждет национальный крах

16 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Британию ждет крах из-за нежелания думать о будущем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Кризис железных дорог, засуха, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения, Brexit и другие проблемы предполагают «национальный крах» Британии. Об этом пишет газета The Guardian. Газета акцентирует внимание на проблемах, которые сопровождают Великобританию последние годы. Также в их список попадают пандемия COVID-19 и конфликт на Украине, которые обнажили фундаментальные проблемы страны. По словам издания, все проблемы связаны с неумелым правлением и расстановкой неправильных акцентов. «Растущие прогнозы национального краха лишь подчеркивают историю, которая должна быть уже хорошо знакома: глубокая и хроническая проблема британского недофинансирования и национальное мышление, врожденное нежелание думать о будущем», — пишет газета. Также уточняется, что в 2018 году отчет британского конгресса тред-юнионов показал, что частные и государственные инвестиции в процентах от национального дохода поставили Великобританию на 34-е место в рейтинге из 36. Позади оказались только Португалия и Греция. За 40 лет до 2019 года инвестиции в основной капитал в Великобритании в среднем составляли 19% ВВП, что является самым низким показателем в G7. Ранее URA.RU сообщало, что британцы больше не хотят платить за войну против России. Также экс-премьер Британии предрек стране «зиму нищеты»

Кризис железных дорог, засуха, разрушения водной инфраструктуры и системы здравоохранения, Brexit и другие проблемы предполагают «национальный крах» Британии. Об этом пишет газета The Guardian. Газета акцентирует внимание на проблемах, которые сопровождают Великобританию последние годы. Также в их список попадают пандемия COVID-19 и конфликт на Украине, которые обнажили фундаментальные проблемы страны. По словам издания, все проблемы связаны с неумелым правлением и расстановкой неправильных акцентов. «Растущие прогнозы национального краха лишь подчеркивают историю, которая должна быть уже хорошо знакома: глубокая и хроническая проблема британского недофинансирования и национальное мышление, врожденное нежелание думать о будущем», — пишет газета. Также уточняется, что в 2018 году отчет британского конгресса тред-юнионов показал, что частные и государственные инвестиции в процентах от национального дохода поставили Великобританию на 34-е место в рейтинге из 36. Позади оказались только Португалия и Греция. За 40 лет до 2019 года инвестиции в основной капитал в Великобритании в среднем составляли 19% ВВП, что является самым низким показателем в G7. Ранее URA.RU сообщало, что британцы больше не хотят платить за войну против России. Также экс-премьер Британии предрек стране «зиму нищеты»