Экс-премьер Британии предрек стране «зиму нищеты»

Отмечается, что 49,6% населения Великобритании в октябре будет находится под угрозой топливной бедности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Газовый кризис в Европе

В октябре в Великобритании «взорвется финансовая бомба», которая поставит стану под угрозу топливной бедности и «потащит» людей к бедности. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Гордон Браун.

«Реальность мрачна и неоспорима: финансовая бомба замедленного действия взорвется для семей в октябре, когда второй раунд повышения цен на топливо через шесть месяцев пошлет ударную волну по каждому дому и подтолкнет миллионы людей к краю пропасти. Но нет ничего морального в том, что равнодушные лидеры обрекают миллионы уязвимых и непорочных детей и пенсионеров на зиму ужасной нищеты», — приводит слова Брауна The Guradian.

Отмечается, что 49,6% населения Великобритании в октябре будет находиться под угрозой топливной бедности. «Мы знаем краткосрочные последствия растущей бедности — увеличение распадов семей, увеличение числа бездомных и увеличение числа детей, находящихся на попечении» — подытожил политик.

Журналисты газеты The Telegraph считают, что в Британии ожидается дефицит продуктов. Это связано с закрытием крупнейшего в стране завода по снабжению азотными удобрениями. Причиной этому стало резкое увеличение цен на газ и высокие экологические налоги.