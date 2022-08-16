Путин озвучил основные цели России в международной политике

Владимир Путин указал, что может снизить общую мировую напряженность Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Только многополярный мир поможет уменьшить напряжение между странами, и именно к этой модели нужно стремиться. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на X Московской конференции по международной безопасности.

«Снизить напряженность в мире, преодолеть угрозы и риски в военно-политической сфере, повысить уровень доверия между странами и обеспечить их устойчивое развитие можно только путем кардинального укрепления системы современного многополярного мира. Он открывает новые возможности для борьбы с общими угрозами», — заявил глава России. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24».

Путин отметил, что Россия будет активно участвовать в этой работе, ей также помогут ее союзники. По мнению Путина, РФ и другие страны должны улучшить международную безопасность, укреплять национальные вооруженные силы и другие структуры безопасности и обеспечивать национальные интересы.

Ранее российский лидер отметил, что США подрывает любые альтернативные, суверенные пути развития других стран. Он уточнил, что правительство Штатов грубо вмешивается во внутренние дела суверенных государств.