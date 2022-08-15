Ремонт стадиона в Каслях обернулся уголовным делом

Подрядчик исполнил контракт с дефектами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Каслинском районе Челябинской области по материалам проверки контрольно-счетной палаты и прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту некачественного ремонта стадиона, за который из бюджета заплатили 43,9 млн рублей. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Должностными лицами администрации городского поселения в ноябре 2021 года были оплачены невыполненные и некачественно выполненные работы по ремонту городского стадиона и услуги по строительному контролю за ходом работ. Ущерб для бюджета составил более 5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 293 УК РФ („Халатность“)», — рассказал источник.

Так, в ходе проверки, которая прошла в июле 2022 года, выяснилось, что подрядчик не установил предусмотренные контрактом футбольные ворота, некачественно высадил растения для живой изгороди и не положил газон на футбольное поле. Фигурантов в уголовном деле пока нет.

В пресс-центре прокуратуры Челябинской области URA.RU подтвердили, что городской прокуратурой проводилась проверка деятельности администрации Каслинского городского поселения в части исполнения законодательства о контрактной системе при заключении и исполнении контракта на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт стадиона города Касли». Материалы проверки были направлены в следственный орган для принятия процессуального решения.

В пресс-службу СУ СКР по Челябинской области направлен запрос. Комментарий ведомство предоставит в ближайшее время. По данным СБИС, контракт на ремонт стадиона был заключен с фирмой из Красноярска в 2020 году на сумму 43,9 млн рублей. Все работы по нему оплачены 18 ноября 2021 года. Подписывала акты о выполнении работ глава поселения Екатерина Васенина по согласованию с заместителями. Сама Васенина на телефонный звонок URA.RU не ответила.