В Пермском крае клещи покусали десятки детей

Десятки пермских детей пострадали за неделю от укусов клещей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало данные о клещах, которых пермяки нашли на себе на прошедшей неделе. По данным ведомства, от укусов клещей пострадало более 20 детей.

«За прошедшую неделю в медорганизации края обратились 143 человека, пострадавших от укуса клеща, в том числе 21 ребенок. По данным исследований, в большинстве случаев клещи были переносчиками иксодового боррелиоза (42,8%), клещевой энцефалит был обнаружен лишь у 1,7% проверенных членистоногих», — рассказали специалисты ведомства.

С начала года на территории региона зарегистрировано 126 случаев заражения иксодовым боррелиозом и 42 случая заболевания клещевым энцефалитом. Ранее URA.RU рассказывало историю пермяка, который скончался после укуса клеща.