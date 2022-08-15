15 августа 2022

В Пермском крае клещи покусали десятки детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалит
Десятки пермских детей пострадали за неделю от укусов клещей Фото:

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало данные о клещах, которых пермяки нашли на себе на прошедшей неделе. По данным ведомства, от укусов клещей пострадало более 20 детей.

«За прошедшую неделю в медорганизации края обратились 143 человека, пострадавших от укуса клеща, в том числе 21 ребенок. По данным исследований, в большинстве случаев клещи были переносчиками иксодового боррелиоза (42,8%), клещевой энцефалит был обнаружен лишь у 1,7% проверенных членистоногих», — рассказали специалисты ведомства.

С начала года на территории региона зарегистрировано 126 случаев заражения иксодовым боррелиозом и 42 случая заболевания клещевым энцефалитом. Ранее URA.RU рассказывало историю пермяка, который скончался после укуса клеща.

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Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало данные о клещах, которых пермяки нашли на себе на прошедшей неделе. По данным ведомства, от укусов клещей пострадало более 20 детей. «За прошедшую неделю в медорганизации края обратились 143 человека, пострадавших от укуса клеща, в том числе 21 ребенок. По данным исследований, в большинстве случаев клещи были переносчиками иксодового боррелиоза (42,8%), клещевой энцефалит был обнаружен лишь у 1,7% проверенных членистоногих», — рассказали специалисты ведомства. С начала года на территории региона зарегистрировано 126 случаев заражения иксодовым боррелиозом и 42 случая заболевания клещевым энцефалитом. Ранее URA.RU рассказывало историю пермяка, который скончался после укуса клеща.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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