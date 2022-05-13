Теневой мэр Перми увеличил состояние

В 2021 году Владимир Плотников заработал на 3 миллиона больше Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Пермской городской думы Владимир Плотников по итогам 2021 сохранил статус самого богатого думца. Он задекларировал 221 млн рублей. Информация об этом содержится на сайте думы. Годом ранее он заработал 218,5 млн рублей. Владимир Плотников считается «серым кардиналом» городской политики.

«Плотников Владимир Иванович. Депутат Пермской городской думы. Декларируемый годовой доход — 221 073 371,44 (в том числе иные доходы)», — говорится в документе. Его жена задекларировала 2,2 млн рублей.

В собственности у Плотникова есть восемь земельных участков общей площадью 19,6 тысяч кв. м., два жилых дома (520,3 и 418,6 кв. м.), половина в квартире 118,5 кв. м. в Испании. У его супруги есть шесть земельных участков общей площадью 13,7 тысяч кв. м., два дома (737,9 кв. м. и 845,3 кв. м.), две квартиры (147,8 кв. м. и 41,1 кв. м.) и половина в той же квартире в Испании.

Среди других депутатов с высоким доходом — управляющий партнер ООО «ЭКСО Проперти» Данил Морозов (58 млн рублей, «Новые люди), перевозчик Эдуард Мирзамухаметов (41,2 млн рублей, „Справедливая Россия“), директор ООО „Производственно-строительная компания ‚Кармента‘ Роман Пономарев (38,7 млн рублей; ‚Единая Россия‘), бывший депутат добрянской думы Марк Коробов (23,4 млн рублей; ‚Справедливая Россия‘), соучредитель строительной группы ‚Развитие‘ Николай Булатов (22,3 млн рублей; ‚Единая Россия‘).

Мэр Перми Алексей Демкин потерял в доходе, но все равно заработал больше губернатора Дмитрия Махонина. А главу администрации губернатора по зарплате обошел его первый зам.

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