Самое дорого арендное жилье сдается за 120-150 тысяч рублей в месяц Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Самое дорогое арендное жилье в Челябинской области находится в элитных микрорайонах самого Челябинска и курортной зоне региона. Об этом URA.RU рассказал директор Агентства недвижимости А1 Степан Подпятников.

«В целом в регионе самые дорогие квартиры для сдачи в аренду находятся в Челябинске, это действительно люкс на каждый день. Квартиры площадью 200, 250, 400 квадратных расположены в „Феникс Де Люкс“ на Цвиллинга, их стоимость — 150 тысяч рублей в месяц», — сообщил Подпятников.

«Феникс Де Люкс» находится в центре Челябинска. По словам Подпятникова, это не только самое дорогое, но и востребованное жилье. Здание имеет эффектное архитектурное решение и хорошую отделку. В доме на первом этаже располагаются консьерж, прачечная, тренажерный зал. Также пользуется большой популярностью ЖК «Лесопарковый» в Челябинске, аренда квартир на месяц в жилом комплексе составляет 120 тысяч рублей. Данный комплекс привлекает квартиросъемщиков в первую очередь своим удобством, удачным расположением у городского бора и современной инфраструктурой.

За 120 тысяч рублей сдаются квартиры и в курортной зоне региона. При этом в сезон они редко бывают свободны. Так, апартаменты в Чебаркуле в самом дорогом районе, на озере Еловом, сдают за 120-150 тысяч рублей в месяц, в Миассе в Солнечной долине и на территории Золотого пляжа — за 120 тысяч рублей. Об этом URA.RU рассказала риэлтор Надежда Кушнова. В Магнитогорске, чтобы арендовать апартаменты в элитных микрорайонах, за месяц придется выложить 80 000 тысяч рублей.

Ранее эксперты портала «Циан.Аналитика» зафиксировали в Челябинске максимальную доходность от сдачи в аренду жилья по сравнению с другими городами-миллионниками РФ. В исследовании речь шла об однокомнатных квартирах.

Самое дорогое арендное жилье в Челябинской области находится в самом Челябинске и курортной зоне региона

Наиболее дорогие квартиры для сдачи в аренду находятся в Челябинске, это действительно люкс на каждый день