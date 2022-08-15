Вадим Самойлов занялся пиаром нового свердловского рок-фестиваля. Видео

16 августа 2022 в 14:52 Размер текста - 17 +

Самойлов не в первый раз оказывает информационную поддержку рок-фестивалям Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил помочь своих друзьям в продвижении свердловского рок-фестиваля Rock Реж fesT и пропиарил его в своей социальной сети. Видеоприглашение музыкант опубликовал в telegram-канале. «Спешу вас обрадовать! В городе Реже, что в Свердловской области, пройдет первый рок-фестиваль, куда я всех приглашаю. Мои друзья его проводят, я просто вызвался вас пригласить и сказать, что там будет много интересных рок-групп», — рассказал Самойлов. Фестиваль стартует 20 августа в 15.00 в зоне отдыха «Нептун». Хедлайнером стала группа MarieL (Екатеринбург), гостями выступят мотоклуб «Рыси 66» (Реж) и «Триглавъ» (Буланаш). Вход на Rock Реж fesT будет свободным. Ранее Самойлов презентовал свой новый проект — сеть лабораторий COLABA. Она призвана привлекать новые таланты, которые должны объединиться. Первый этап COLABA — фестиваль, на который пригласят музыкантов Асбеста и ближайших городов. Отчетный концерт пройдет 3 сентября. Кроме этого, Самойлов активно поддерживает местные музыкальные фестивали. Так, он приехал поддержать молодой асбестовский фестиваль «АМОРокФЕСТ».

Лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов решил помочь своих друзьям в продвижении свердловского рок-фестиваля Rock Реж fesT и пропиарил его в своей социальной сети. Видеоприглашение музыкант опубликовал в telegram-канале. «Спешу вас обрадовать! В городе Реже, что в Свердловской области, пройдет первый рок-фестиваль, куда я всех приглашаю. Мои друзья его проводят, я просто вызвался вас пригласить и сказать, что там будет много интересных рок-групп», — рассказал Самойлов. Фестиваль стартует 20 августа в 15.00 в зоне отдыха «Нептун». Хедлайнером стала группа MarieL (Екатеринбург), гостями выступят мотоклуб «Рыси 66» (Реж) и «Триглавъ» (Буланаш). Вход на Rock Реж fesT будет свободным. Ранее Самойлов презентовал свой новый проект — сеть лабораторий COLABA. Она призвана привлекать новые таланты, которые должны объединиться. Первый этап COLABA — фестиваль, на который пригласят музыкантов Асбеста и ближайших городов. Отчетный концерт пройдет 3 сентября. Кроме этого, Самойлов активно поддерживает местные музыкальные фестивали. Так, он приехал поддержать молодой асбестовский фестиваль «АМОРокФЕСТ».