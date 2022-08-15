На пермской детской площадке злодей вкручивает саморезы. Фото

16 августа 2022 в 15:47 Размер текста - 17 +

Пока неизвестно, кто и зачем вкручивает саморезы Фото: Денис Моргунов © URA.RU В парке культуры и отдыха города Березники (Пермский край) неизвестные вкручивают саморезы в детский игровой комплекс. Об острые края могут пораниться дети. Об этом сообщил Андрей Бушуев в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте». «На новом игровом комплексе в городском парке, какой-то недоумок вкручивает саморезы в сетку, по которой лазают дети. Два дня назад, мною были убраны несколько штук, сегодня появились вновь. Просьба к администрации парка, проконтролировать этот момент», — написал Андрей Бушуев. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что при нем никто из детей не пострадал. В настоящий момент территория детского комплекса огорожена, доступ к ней закрыт. Получить оперативный ответ от администрации города Березники корреспонденту URA.RU не удалось, был отправлен официальный запрос. Такой саморез может оставить глубокий след на руке Группа «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте»

В парке культуры и отдыха города Березники (Пермский край) неизвестные вкручивают саморезы в детский игровой комплекс. Об острые края могут пораниться дети. Об этом сообщил Андрей Бушуев в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте». «На новом игровом комплексе в городском парке, какой-то недоумок вкручивает саморезы в сетку, по которой лазают дети. Два дня назад, мною были убраны несколько штук, сегодня появились вновь. Просьба к администрации парка, проконтролировать этот момент», — написал Андрей Бушуев. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что при нем никто из детей не пострадал. В настоящий момент территория детского комплекса огорожена, доступ к ней закрыт. Получить оперативный ответ от администрации города Березники корреспонденту URA.RU не удалось, был отправлен официальный запрос.