В парке культуры и отдыха города Березники (Пермский край) неизвестные вкручивают саморезы в детский игровой комплекс. Об острые края могут пораниться дети. Об этом сообщил Андрей Бушуев в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте».
«На новом игровом комплексе в городском парке, какой-то недоумок вкручивает саморезы в сетку, по которой лазают дети. Два дня назад, мною были убраны несколько штук, сегодня появились вновь. Просьба к администрации парка, проконтролировать этот момент», — написал Андрей Бушуев. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что при нем никто из детей не пострадал.
В настоящий момент территория детского комплекса огорожена, доступ к ней закрыт. Получить оперативный ответ от администрации города Березники корреспонденту URA.RU не удалось, был отправлен официальный запрос.
Такой саморез может оставить глубокий след на руке
Группа «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте»
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В парке культуры и отдыха города Березники (Пермский край) неизвестные вкручивают саморезы в детский игровой комплекс. Об острые края могут пораниться дети. Об этом сообщил Андрей Бушуев в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте». «На новом игровом комплексе в городском парке, какой-то недоумок вкручивает саморезы в сетку, по которой лазают дети. Два дня назад, мною были убраны несколько штук, сегодня появились вновь. Просьба к администрации парка, проконтролировать этот момент», — написал Андрей Бушуев. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что при нем никто из детей не пострадал. В настоящий момент территория детского комплекса огорожена, доступ к ней закрыт. Получить оперативный ответ от администрации города Березники корреспонденту URA.RU не удалось, был отправлен официальный запрос.