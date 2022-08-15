15 августа 2022

На пермской детской площадке злодей вкручивает саморезы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Тюмень, ребенок, детская площадка, горка, детский городок, дети, мальчик, детская площадка, детская безопасность
Пока неизвестно, кто и зачем вкручивает саморезы Фото:

В парке культуры и отдыха города Березники (Пермский край) неизвестные вкручивают саморезы в детский игровой комплекс. Об острые края могут пораниться дети. Об этом сообщил Андрей Бушуев в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте».

«На новом игровом комплексе в городском парке, какой-то недоумок вкручивает саморезы в сетку, по которой лазают дети. Два дня назад, мною были убраны несколько штук, сегодня появились вновь. Просьба к администрации парка, проконтролировать этот момент», — написал Андрей Бушуев. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что при нем никто из детей не пострадал.

В настоящий момент территория детского комплекса огорожена, доступ к ней закрыт. Получить оперативный ответ от администрации города Березники корреспонденту URA.RU не удалось, был отправлен официальный запрос.

Такой саморез может оставить глубокий след на руке

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

В парке культуры и отдыха города Березники (Пермский край) неизвестные вкручивают саморезы в детский игровой комплекс. Об острые края могут пораниться дети. Об этом сообщил Андрей Бушуев в группе «ЧП Березники!» в соцсети «ВКонтакте». «На новом игровом комплексе в городском парке, какой-то недоумок вкручивает саморезы в сетку, по которой лазают дети. Два дня назад, мною были убраны несколько штук, сегодня появились вновь. Просьба к администрации парка, проконтролировать этот момент», — написал Андрей Бушуев. Мужчина сообщил корреспонденту URA.RU, что при нем никто из детей не пострадал. В настоящий момент территория детского комплекса огорожена, доступ к ней закрыт. Получить оперативный ответ от администрации города Березники корреспонденту URA.RU не удалось, был отправлен официальный запрос.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...