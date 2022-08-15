Соперник Куйвашева призвал разблокировать Instagram* в России

16 августа 2022 в 15:59 Размер текста - 17 +

Александр Демин намерен обратиться в прокуратуру Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди» Александр Демин обратится к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть вопрос о возможности разблокировки Instagram* (соцсеть заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Его инициативу в ходе встречи с блогерами в Екатеринбурге поддержал вице-спикер ГД Владислав Даванков. «Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что на данный момент ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», — сообщил URA.RU Демин. По словам Даванкова, фракция «Новых людей» в Госдуме поддерживает инициативу Демина и рассчитывает на то, что Instagram в РФ в итоге рано или поздно будет разблокирован, ведь многие бизнесмены и предприниматели из-за блокировки испытывают серьезные трудности и проблемы. Тема возможной разблокировки соцсети будет поднята представителями «Новых людей» на первом заседании осенней сессии ГД в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Meta** разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Вскоре Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории РФ, а большинство чиновников и политиков демонстративно ушли из этой соцсети. *заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ **признана экстремистской организацией и запрещена в РФ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии «Новые люди» Александр Демин обратится к генеральному прокурору РФ Игорю Краснову с просьбой рассмотреть вопрос о возможности разблокировки Instagram* (соцсеть заблокирована в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Его инициативу в ходе встречи с блогерами в Екатеринбурге поддержал вице-спикер ГД Владислав Даванков. «Я обращусь с письмом на имя генпрокурора России Игоря Краснова с просьбой проверить, есть ли на данный момент в Instagram антироссийские публикации и посты с призывами к насилию и модерируются ли они должным образом. Если выяснится, что на данный момент ситуация исправлена, то можно будет дальше ставить вопрос о полной разблокировке соцсети в нашей стране», — сообщил URA.RU Демин. По словам Даванкова, фракция «Новых людей» в Госдуме поддерживает инициативу Демина и рассчитывает на то, что Instagram в РФ в итоге рано или поздно будет разблокирован, ведь многие бизнесмены и предприниматели из-за блокировки испытывают серьезные трудности и проблемы. Тема возможной разблокировки соцсети будет поднята представителями «Новых людей» на первом заседании осенней сессии ГД в сентябре. Ранее URA.RU сообщало, что Meta** разрешила в своих соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Вскоре Роскомнадзор заблокировал Instagram на территории РФ, а большинство чиновников и политиков демонстративно ушли из этой соцсети. *заблокирована и запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ **признана экстремистской организацией и запрещена в РФ