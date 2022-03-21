В России запретили Facebook и Instagram за экстремизм 21 марта 2022 в 18:51 Размер текста - 17 + Компании Meta запретили деятельность на территории России Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. «Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм. Решение о запрете подлежит исполнению немедленно», — передает РИА «Новости» решение суда. Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. «Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм. Решение о запрете подлежит исполнению немедленно», — передает РИА «Новости» решение суда. Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям