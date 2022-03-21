В России запретили Facebook и Instagram за экстремизм

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Соцсети и мессенджеры. Сургут, соцсети, инстаграм, instagram, приложения для телефона
Компании Meta запретили деятельность на территории России Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы.

«Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм. Решение о запрете подлежит исполнению немедленно», — передает РИА «Новости» решение суда.

Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.

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Компанию Meta (владелец социальных сетей Facebook и Instagram) признали экстремистской и запретили ее деятельность на территории РФ. Соответствующее решение вынес Тверской районный суд Москвы. «Суд запретил в России Facebook и Instagram за экстремизм. Решение о запрете подлежит исполнению немедленно», — передает РИА «Новости» решение суда. Ранее Meta разрешила в свои соцсетях призывать к насилию в отношении российских военных. В Роскомнадзоре обвинили компанию в геноциде по отношению к населению России. Генпрокуратура РФ потребовала признать деятельность американской компании экстремистской. Роскомнадзор заблокировал Facebook и Instagram на территории России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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